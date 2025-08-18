Бастрыкин проконтролирует дело о нарушении прав ребенка-инвалида под Омском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав ребенка-инвалида в Омской области. Поводом стала публикация в соцсетях. Об этом сообщил 17 августа канал t.me/sledcom_omsk.
Жительница Любинского района рассказала в паблике, что ее 11-летняя дочь с ОВЗ не может получить необходимые лекарства и медизделия. В течение года наблюдаются проблемы с поставками. Многочисленные жалобы матери в различные инстанции не дали результата.
Омский Следком начал процессуальную проверку. Руководитель ведомства Виталий Батищев отчитается перед центральным аппаратом о ходе и итогах разбирательств.
