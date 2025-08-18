Ричмонд
В аэропорту Иркутска массовые задержки рейсов

В аэропорту Иркутска зафиксированы задержки почти 20 рейсов. По информации на утро 18 августа, задерживаются как прибывающие, так и отправляющиеся воздушные суда.

Причиной задержек стал туман.

Согласно данным онлайн-табло, задержки коснулись девяти прибывающих и девяти вылетающих рейсов. Среди них рейсы из Читы, Новосибирска, Москвы и других городов, а также вылеты в Красноярск, Владивосток, Москву и прочие направления.

Причиной задержек стал сильный туман. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии, утренняя видимость в регионе значительно ухудшилась из-за погодных условий.