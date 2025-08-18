В аэропорту Иркутска массовые задержки рейсов

Согласно данным онлайн-табло, задержки коснулись девяти прибывающих и девяти вылетающих рейсов. Среди них рейсы из Читы, Новосибирска, Москвы и других городов, а также вылеты в Красноярск, Владивосток, Москву и прочие направления.