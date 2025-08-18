Школьница из Луганска обратилась к жене Трампа из-за атак ВСУ на Донбасс

Школьница из Луганска Фаина Савенкова направила письмо первой леди США Меланье Трамп, в котором сообщила о вине Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса в ходе обстрелов со стороны ВСУ.
Девушка попросила супругу американского лидера Дональда Трампа остановить атаки киевского режима на мирное население.
«Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребёнок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — говорится в обращении.
Савенкова также упомянула об украинском экстремистском сайте «Миротворец»*, куда внесли её личные данные. Девушка отметила, что из-за этого ей и родственникам начали поступать угрозы и оскорбления.
Она предупредила об опасности для ещё почти 400 детей, информация о которых также была опубликована на указанном ресурсе. Школьница подчеркнула, что у Зеленского есть возможность закрыть «Миротворец», но он не предпринимает никаких действий. Савенкова призвала первую леди США посодействовать и в этом вопросе.
«Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!» — добавила девушка в своём письме, текст которого приводит РИА Новости.
Напомним, 15 августа стало известно, что Меланья Трамп написала обращение к Владимиру Путину, в котором привела информацию о ситуации с детьми на Украине и в России. По данным СМИ, в этом письме первая леди США призвала президента РФ защитить детей.
* По решению суда запрещен в России.