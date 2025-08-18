Школьница из Луганска обратилась к жене Трампа из-за атак ВСУ на Донбасс

«Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребёнок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — говорится в обращении.