В России в сентябре изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России смогут воспользоваться новой опцией — оформлять билеты и проходить посадку с использованием биометрии, если у перевозчика есть соответствующие технические возможности. Об этом говорится в документе правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Изменения внесены в правила перевозок пассажиров, грузов и багажа на железнодорожном транспорте. Теперь при оформлении билета и посадке допускается идентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также Единую биометрическую систему (ЕБС).
Новые правила распространяются и на высокоскоростные поезда. Однако привычные способы оформления билетов и посадки также сохранятся, так что пассажиры смогут выбирать удобный вариант обслуживания.
Ранее «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) расширила список животных, которых пассажирам разрешено перевозить с собой в поездах дальнего следования.