В России в сентябре изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России смогут воспользоваться новой опцией — оформлять билеты и проходить посадку с использованием биометрии, если у перевозчика есть соответствующие технические возможности. Об этом говорится в документе правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.