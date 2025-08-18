Кнутов рассказал о супероружии РФ, которое вызывает панику на Западе

Россия владеет рядом систем и вооружений, аналогов которым нет у других стран. Какие ракеты и системы вызывают ужас на Западе, aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Мертвая рука» ответит на ядерный удар.
Система «Периметр» или «Мертвая рука» разработана достаточно давно, но широко о ней стало известно, когда один из разработчиков переехал на Запад и раскрыл ее суть, отметил Кнутов.
Он объяснил, что эта система в автоматическом режиме проводит анализ ряда показателей, состояния атмосферного воздуха, уровня радиации, наличия людей в каких-то ключевых помещениях, и наличия работоспособных центров управления, принятия решений.
«Если компьютер выдает информацию о том, что по территории нашей страны нанесен ядерный удар и это привело к гибели, к уничтожению главных командных пунктов, в которых принимается решение, и нет людей, имеющих право принять решение, то система в автоматизированном состоянии выдает команды на запуск специальных, так называемых, командных ракет. Они запускаются из шахт, выдают команды всем остальным ракетам также стартовать по тем целям, которые заранее заложены. Таким образом система в автоматическом режиме выдает приказ на поражение цели на территории вероятного противника», — рассказал Кнутов.
Он отметил, что подобная система с «самолетами судного дня» есть в США.
Гиперзвуковое оружие преодолеет любые системы ПВО.
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», как рассказал Кнутов, может преодолеть любую систему противовоздушно-противоракетной обороны.
«Гиперзвуковой управляемый боевой блок установлен на межконтинентальной баллистической ракете. Он на 100% достигнет того объекта, для уничтожения которого предназначен», — объяснил эксперт.
Ракета «Сармат», как отметил Кнутов, может атаковать территорию противника с любого направления. то есть. она может зайти к противнику с той стороны, где у него нет противовоздушной обороны.
Кнутов добавил, что готовится к испытаниям крылатая ракета «Буревестник» с ядерно-энергетической установкой.
«Эта ракета может нанести удар практически по любому объекту противника благодаря тому, что она может находиться в воздухе достаточно долго, что позволяет ей обходить районы противовоздушной и противоракетной обороны и поражать те объекты, которые ей предназначены с той стороны, которая меньше всего защищена системой противовоздушно-противоракетной обороны», — уточнил он.
Торпеды «Посейдон» могут вызвать цунами.
На вооружении у российского флота есть атомная подводная лодка, оснащенные новейшими торпедами «Посейдон». По словам Кнутова, они, фактически, являются подводными беспилотниками с ядерной энергетическая установкой на борту, которые имеют дальность 10−11 тысяч километров.
«Эти торпеды могут проходить совершенно незамеченными, последний участок до цели преодолевают на скорости, которая превышает скорость обычной торпеды в несколько раз, возможно, в десятки раз. При одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные или военно-морские базы на побережье противника», — отметил эксперт.
Кнутов также напомнил о гиперзвуковых ракетах «Кинжал» и «Циркон», которые являются уникальным средством поражения в силу того, что системы противоракетной обороны их не перехватывают.
«Наши ракеты проверены в реальных боевых условиях и их боевые характеристики подтверждены. Они в состоянии причинить противнику достаточно серьезный ущерб», — резюмировал он.