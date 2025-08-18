Ричмонд
Навигационные таблички появились на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Их разместили в вестибюле, на платформе, над эскалаторами и у входов на станцию.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжают готовить к открытию станцию метро «Спортивная». В частности, там уже установили навигационные таблички и указатели, чтобы пассажирам было легче ориентироваться на новой станции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Элементы размещены в вестибюле, на платформе, над эскалаторами и у входов на станцию, — уточнили в пресс-службе.

С помощью навигационных указателей пассажиры смогут найти выходы к парку «Арена», пешеходному переходу и дамбе Октябрьского моста. Также они показывают направления на соседние станции метро. Выходы для удобства пассажиров были пронумерованы.