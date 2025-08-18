Ричмонд
Трамп: Выбор Аляски для встречи с Путиным был предметом спора

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор Аляски в качестве места для встречи с президентом России Владимиром Путиным вызвал споры.

В своем аккаунте Truth Social Трамп написал, что «лживые СМИ» утверждают о его «крупном поражении» из-за того, что встреча состоялась в США, однако, по словам Трампа, Путин предпочел бы любое другое место.

—Это был один из главных пунктов спора, — отметил Трамп.

Он добавил, что если бы встреча прошла в другом месте, «контролируемые демократами СМИ сказали бы, какая это ужасная вещь».

Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

Что известно о первой почти за шесть лет встрече Путина и Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

Также «ВМ» собрала главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров.

