Трамп: Выбор Аляски для встречи с Путиным был предметом спора

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор Аляски в качестве места для встречи с президентом России Владимиром Путиным вызвал споры.
В своем аккаунте Truth Social Трамп написал, что «лживые СМИ» утверждают о его «крупном поражении» из-за того, что встреча состоялась в США, однако, по словам Трампа, Путин предпочел бы любое другое место.
—Это был один из главных пунктов спора, — отметил Трамп.
Он добавил, что если бы встреча прошла в другом месте, «контролируемые демократами СМИ сказали бы, какая это ужасная вещь».
Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
