Раскрыто, в какую сумму обошлась свадьба популярного блогера и российской модели

Известный блогер Михаил Литвин сочетался браком с моделью и ди-джеем Адель Вейгель в подмосковной усадьбе Villa Michetti, потратив на торжество порядка 100 миллионов рублей. Одним из самых дорогих подарков стал Lamborghini стоимостью 40 миллионов рублей, подаренный невесте.
По данным источника, аренда элитной виллы, где ранее праздновали бракосочетание Ксения Бородина и Николай Сердюков, стартует с двух миллионов рублей. Дополнительные десять миллионов составили расходы на декор и услуги оформителей.
Ведущим церемонии выступил Дмитрий Нагиев, чей гонорар оценивается примерно в 10 миллионов. Музыкальную атмосферу создавали артисты GUF, Icegergert, Macan, Navai и Леван Горозия.
Гости роскошествовали за столом с салатами из креветок и авокадо, утиной грудкой, говяжьими стейками и лососем, запивая изысканные блюда премиальными напитками. Среди приглашенных замечены блогер Limba, видеоблогер BUSTER и прочие медийные персоны.
Примечательно, что незадолго до грандиозного праздника пара публично обсуждала вероятность переноса даты из-за финансовых сложностей. Итоговая сумма организации самого мероприятия достигла приблизительно 50 млн рублей, не учитывая стоимости эксклюзивных подарков.
