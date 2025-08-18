В МВД ответили запрещено ли в России иметь двойное гражданство

«В России не запрещено иметь гражданство еще нескольких стран», — передает содержание документов ТАСС. Однако полноценные договоры о двойном гражданстве действуют лишь с тремя странами. Речь идет о соглашениях, заключенных с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией, которые предусматривают взаимное признание двух гражданств.