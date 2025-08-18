Ричмонд
+26°
гроза
Дожди и грозы в Башкирии продлятся минимум до середины недели

Прогноз погоды составили синоптики.

+26°
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии погода в ближайшие три дня обещает быть дождливой. Прогноз составили синоптики Башгидромета.

В понедельник, 18 августа, в регионе возможны локальные осадки в виде кратковременных дождей и гроз. Днем столбик термометра поднимется до +22,+27°.

Во вторник, 19 августа, характер погоды не изменится. Ночью местами, а днем по республике будут идти кратковременные дожди с грозами и сильным порывистым ветром. Ночью похолодает до +12,+17°, днем потеплеет до +22,+27°.

В среду, 20 августа, продолжатся кратковременные дожди, местами — грозы. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, днем ожидается +17,+22°.