Соучастник террористов из «Крокуса» хотел скрыться в мечети в Дагестане

Один из соучастников террористов, атаковавших в 2024 году концертный зал «Крокус сити холл», пытался спрятаться от возмездия в мечети. Речь идёт о Зубайдулло Исмоилове*, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
«Тридцать первого марта 2024 года он по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — приводит агентство выдержку из материалов.
Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 19 фигурантов по делу о теракте в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». При этом 13 человек обвиняются непосредственно в совершении теракта, остальные — в содействии тяжкому преступлению.
Ранее сообщалось, что устроившие нападение на «Крокус» собирались сделать то же в Дагестане.
Также сообщалось, что восемь из пятнадцати соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске частично признали свою вину.
*Внесен в список террористов и экстремистов.