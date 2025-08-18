Соучастник террористов из «Крокуса» хотел скрыться в мечети в Дагестане

«Тридцать первого марта 2024 года он по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — приводит агентство выдержку из материалов.