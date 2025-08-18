Секрет идеальной посадки: стилист рассказала, на что смотреть при примерке

Подобрать одежду по размеру не всегда просто. Вещи одного размера у разных брендов могут быть разными, поэтому важно знать, на что обратить внимание при примерке. Модельер-конструктор, стилист Вера Добурдаева рассказала KP.RU, как выбрать вещи, которые будут сидеть идеально.
— Чтобы понять, подходит ли вам одежда, нужно прежде всего примерить ее. Вещь должна быть удобной: не сковывать движения, не быть слишком тесной или, наоборот, чересчур свободной, мешающей двигаться, — пояснила Добурдаева.
Чтобы понять, подходит ли вещь, эксперт советует обращать внимание на детали. Плечевой шов должен совпадать с линией плеча, небольшое смещение вперед допустимо. Если рукав свисает, вещь слишком свободная, если смещается к шее — тесная. Боковые швы и линии бортов верхней одежды должны быть прямыми, без отклонений. В области груди и подмышек не должно быть складок.
Кроме того, линии на брюках должны быть ровными и вертикальными. Если ткань собирается в складки спереди или сзади, это значит, что размер или посадка не подходят. И, конечно, одежда должна подходить вашему стилю и помогать чувствовать себя уверенно и гармонично.