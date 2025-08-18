Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Делегация капитуляции»: Состав делегации Зеленского в США вызвал шок на Украине

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил о слабости европейской делегации, сопровождающей президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил о слабости европейской делегации, сопровождающей президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Дубинский отметил, что в состав делегации входят представители Великобритании, Финляндии, Франции, Германии и Италии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

— То есть, нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия + два менеджера Рютте и фон дер Ляйен, — цитирует Дубинского РИА Новости.

По мнению парламентария, с таким составом Европа не сможет одержать победу над Россией, и назвал делегацию «делегацией капитуляции».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отверг это предложение.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств ЕС возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше