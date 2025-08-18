«Делегация капитуляции»: Состав делегации Зеленского в США вызвал шок на Украине

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил о слабости европейской делегации, сопровождающей президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Дубинский отметил, что в состав делегации входят представители Великобритании, Финляндии, Франции, Германии и Италии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
— То есть, нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия + два менеджера Рютте и фон дер Ляйен, — цитирует Дубинского РИА Новости.
По мнению парламентария, с таким составом Европа не сможет одержать победу над Россией, и назвал делегацию «делегацией капитуляции».
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отверг это предложение.
СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств ЕС возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.