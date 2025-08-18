В Таврический район Омской области прибыла аэромобильная группировка МЧС

17 августа в Таврическом районе продолжились масштабные работы по ликвидации последствий подтопления. Ситуацию лично контролировал замгубернатора Алексей Ромахин. Из резерва в район доставили допоборудование для отвода воды, об этом рассказал глава региона Виталий Хоценко.
В зону ЧС прибыло аэромобильное подразделение МЧС, усилившее группировку спасателей. В ближайшее время ожидается поставка техники, которая поможет просушить поврежденные помещения. Кроме того, специальная комиссия проводит подомовой обход и обследование всех подтопленных строений для точной оценки нанесенного ущерба. Оперативные службы работают круглосуточно.
Ранее «КП Омск» сообщила, что режим ЧС ввели в Саргатском районе.