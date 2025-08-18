В Таврический район Омской области прибыла аэромобильная группировка МЧС

В зону ЧС прибыло аэромобильное подразделение МЧС, усилившее группировку спасателей. В ближайшее время ожидается поставка техники, которая поможет просушить поврежденные помещения. Кроме того, специальная комиссия проводит подомовой обход и обследование всех подтопленных строений для точной оценки нанесенного ущерба. Оперативные службы работают круглосуточно.