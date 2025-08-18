Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппарата ИВЛ и зонда

Две возлюбленные 60-летнего мужчины, пребывающего в вегетативном состоянии, объединили усилия для спасения его жизни. Об этом пишет издание Independent.
Необычная история берет начало в октябре 2024 года, когда Джон Доу (имя фигурирует в судебных документах измененным) пережил масштабное геморрагическое поражение мозга и погрузился в коматозное состояние. К марту 2025 года у него восстановилось самостоятельное дыхание, но питательные вещества и фармацевтические препараты продолжали поступать через зондовую систему.
Представители медицины утверждали, что в отсутствии искусственного поддержания жизненных функций пациент неминуемо скончается на протяжении одной-трех недель. Врачебный консилиум настаивал на прекращении аппаратного жизнеобеспечения.
Однако две женщины, неизменно посещавшие Джона с момента его госпитализации, высказали категорическое несогласие с таким решением. Дженнифер Грин и Мэри Браун оказались давними спутницами жизни пациента, обнаружившими факт существования друг друга лишь после его мозгового удара. Дженнифер была знакома с Джоном 20 лет, характеризуя его как остроумного и волевого человека. Мэри являлась его невестой; из 24-летнего периода общения четыре года пара прожила совместно.
К удивлению больничных сотрудников, британские подруги не только сблизились, но и отстояли право возлюбленного на существование. Они убедили судью в том, что их общий избранник глубоко верил в силу духовных практик и альтернативных методов исцеления, следовательно, отверг бы отключение поддерживающих систем. Опираясь на их независимые и совпадающие свидетельства, суд отказал медицинскому учреждению в прекращении зондового питания.
Джон Доу продолжает получать необходимые вещества через зонд. Дженнифер и Мэри ежедневно посвящают по шесть часов уходу за ним.
