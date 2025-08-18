Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппарата ИВЛ и зонда

Однако две женщины, неизменно посещавшие Джона с момента его госпитализации, высказали категорическое несогласие с таким решением. Дженнифер Грин и Мэри Браун оказались давними спутницами жизни пациента, обнаружившими факт существования друг друга лишь после его мозгового удара. Дженнифер была знакома с Джоном 20 лет, характеризуя его как остроумного и волевого человека. Мэри являлась его невестой; из 24-летнего периода общения четыре года пара прожила совместно.