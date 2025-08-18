Синоптик Ильин: начало сентября ожидается теплее климатической нормы

Начало сентября в Москве будет достаточно теплым, температура воздуха поднимется выше климатической нормы, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что со следующей недели в столичный регион придут дожди и похолодание, однако к концу лета снова потеплеет до +27 градусов.
«Первая декада сентября обещает стать теплой. Температура воздуха будет превышать климатические нормы на 3−6 градусов», — отметил синоптик.
Ильин добавил, что в начале сентября столбик термометра будет подниматься выше +20 градусов.
