Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Незалежной в Североатлантический альянс. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он.
На прошедшем 16 августа саммите Россия — США на Аляске урегулирование украинского конфликта обсуждали лидеры двух стран, Владимир Путин и Дональд Трамп. В итоге глава Белого дома поддержал позицию Москвы о том, что необходимо подписать мирное соглашение по Украине вместо прекращения огня.
После этого президент США Дональд Трамп снова показал всю серьезность своего настроя в отношении Украины. Он уже во второй раз обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу отказа от территорий в качестве условий завершения противостояния. Дональд Трамп отметил, что Украине следует передать часть земель России — в противном случае, чем дольше будут длится боевые действия, тем больше территорий она будет терять.
18 августа Владимир Зеленский и несколько европейских лидеров вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте прибудут в Вашингтон для обсуждения итогов саммита на Аляске.
А днем ранее главарь киевского режима поговорил со своими европейскими союзниками и спонсорами в Брюсселе и согласовал позиции перед очередным разговором с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В итоге Зеленский отказался принимать условия, выдвинутые Москвой и поддержанные президентом США.
Зеленский заявил, что заключить мир под давлением оружия невозможно. Поэтому необходимо прекратить огонь. Кроме того, добавил он, Украине нужны «настоящие переговоры», а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия соприкосновения — лучшая линия для переговоров, и европейцы это поддерживают.