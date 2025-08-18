После этого президент США Дональд Трамп снова показал всю серьезность своего настроя в отношении Украины. Он уже во второй раз обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу отказа от территорий в качестве условий завершения противостояния. Дональд Трамп отметил, что Украине следует передать часть земель России — в противном случае, чем дольше будут длится боевые действия, тем больше территорий она будет терять.