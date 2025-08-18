Генпрокурор Бонди рассказала, как в Вашингтоне борются с преступностью: вал арестов

В Вашингтоне правоохранители проводят массовые аресты в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью. Статистику озвучила генпрокурор США Пэм Бонди.
«Более 300 арестов в Вашингтоне — и это число растет», — написала Бонди в социальной сети Х, уточнив, что только за прошедшую ночь были арестованы 68 человек и изъяты 15 единиц огнестрельного оружия, которые находились у их владельцев незаконно.
Ряду подозреваемых в убийствах и преступлениях, связанных с наркотиками, уже предъявлены обвинения, добавила генпрокурор.
Напомним, 11 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что направил национальную гвардию США в Вашингтон в целях восстановления правопорядка в столице страны.
После этого стало известно, что губернаторы трех американских штатов направят в Вашингтон около 750 военных Национальной гвардии по указу президента США Дональда Трампа для поддержки правопорядка в столице.