Генпрокурор Бонди рассказала, как в Вашингтоне борются с преступностью: вал арестов

«Более 300 арестов в Вашингтоне — и это число растет», — написала Бонди в социальной сети Х, уточнив, что только за прошедшую ночь были арестованы 68 человек и изъяты 15 единиц огнестрельного оружия, которые находились у их владельцев незаконно.