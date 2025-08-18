Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Зеленский может «почти немедленно» закончить конфлик

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно».

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно».

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

— Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — написал Трамп.

17 августа стало известно, что Трамп отказался от общей встречи с главами стран Европейского союза (ЕС) и Великобритании и примет Зеленского в Белом доме наедине.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, сообщалось, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация, что Зеленский отверг это предложение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше