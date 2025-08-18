Трамп: Зеленский может «почти немедленно» закончить конфлик

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно».
В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
— Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — написал Трамп.
17 августа стало известно, что Трамп отказался от общей встречи с главами стран Европейского союза (ЕС) и Великобритании и примет Зеленского в Белом доме наедине.
Незадолго до этого сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, сообщалось, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация, что Зеленский отверг это предложение.