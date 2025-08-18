Форвард омского «Авангарда» поделился впечатлениями от работы с Буше

Форвард хоккейного клуба «Авангард» Дмитрий Рашевский рассказал о своих первых впечатлениях от работы с главным тренером Ги Буше. Спортсмен отметил, что наставник команды отличается повышенной требовательностью и использует подход, основанный на сочетании поощрения и наказания.
«Тренер очень требователен. Но если по-русски выразиться, то у него метод кнута и пряника. Если ты работаешь хорошо, то он тебя поощряет и хвалит, а если плохо, то он постарается до тебя донести, что ты делаешь не так», — приводит слова Рашевского «РБ Спорт».
Рашевский признался, что вначале ему было сложно адаптироваться из-за большого количества новой информации, которую необходимо было усвоить.
«У меня, как у новичка, сначала кипела голова, потому что большой объем информации. Каждый день собрания, каждую мелочь разбираем. Сложная для мозга тактика, которую нужно довести до автоматизма. Со временем, конечно, делать это будет проще, потому что тело привыкнет и уже не будешь так долго думать», — добавил нападающий.
