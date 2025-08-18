Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо время начала двусторонней встречи Трампа и Зеленского

Roll Call: Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется вечером 18 августа.

Источник: Комсомольская правда

Двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнётся в 20.15 мск. А уже в 22.00 мск стартует многосторонняя встреча с участием лидеров Евросоюза. Об этом со ссылкой на график Белого дома сообщает Roll Call.

Согласно документу, лидеры стран Европы и Евросоюза прибудут в Белый дом гораздо раньше, в 19.00 мск. Через час, в 20.00 мск, президент США поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20.15 мск. В 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, в 21.30 мск состоится совместная фотосессия, в 22.00 мск начнется их встреча.

Ранее сообщалось, что заступаться за Зеленского перед Трампом в США отправятся канцлер фРГ Фридрих Мерц, итальянский лидер Джорджиа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и Александр Стубб, лидер Финляндии.

К ним присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отметил, что визит направлен на обмен информацией с Трампом после его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Среди ключевых тем обсуждения названы вопросы безопасности, территориальные аспекты, продолжение поддержки Украины и санкционная политика.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше