Двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнётся в 20.15 мск. А уже в 22.00 мск стартует многосторонняя встреча с участием лидеров Евросоюза. Об этом со ссылкой на график Белого дома сообщает Roll Call.
Согласно документу, лидеры стран Европы и Евросоюза прибудут в Белый дом гораздо раньше, в 19.00 мск. Через час, в 20.00 мск, президент США поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20.15 мск. В 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, в 21.30 мск состоится совместная фотосессия, в 22.00 мск начнется их встреча.
Ранее сообщалось, что заступаться за Зеленского перед Трампом в США отправятся канцлер фРГ Фридрих Мерц, итальянский лидер Джорджиа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и Александр Стубб, лидер Финляндии.
К ним присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отметил, что визит направлен на обмен информацией с Трампом после его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Среди ключевых тем обсуждения названы вопросы безопасности, территориальные аспекты, продолжение поддержки Украины и санкционная политика.