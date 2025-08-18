Названо время начала двусторонней встречи Трампа и Зеленского

Согласно документу, лидеры стран Европы и Евросоюза прибудут в Белый дом гораздо раньше, в 19.00 мск. Через час, в 20.00 мск, президент США поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20.15 мск. В 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, в 21.30 мск состоится совместная фотосессия, в 22.00 мск начнется их встреча.