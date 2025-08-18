Подозреваемого в наезде водителя самосвала на новосибирцев экстрадируют из Казахстана

На следующий день после случившегося подозреваемый покинул территорию страны, направившись в Казахстан с целью дальнейшего переезда в Азербайджан. Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное делопроизводство по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство двух и более человек.