Подозреваемого в наезде водителя самосвала на новосибирцев экстрадируют из Казахстана

Мужчину, который едва не сбил несколько человек на Петухова, планируют переправить в Россию.
Согласно информации, предоставленной ТАСС, утром 10 августа в Кировском районе города произошел инцидент: водитель грузовика, двигаясь задним ходом, дважды предпринял попытку наезда на группу людей. Людям, оказавшимся на месте происшествия, потребовалась оперативная медицинская помощь.
На следующий день после случившегося подозреваемый покинул территорию страны, направившись в Казахстан с целью дальнейшего переезда в Азербайджан. Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное делопроизводство по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство двух и более человек.
Спустя два дня, 12 августа, судебным органом было принято заочное решение о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос о возвращении его на территорию России для проведения дальнейших следственных действий.