На трассе Екатеринбург — Курган построят новый мост для борьбы с пробками

В Свердловской области на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган появится новый мост через железную дорогу в районе Логиново. Этот переезд давно известен многокилометровыми пробками: из-за интенсивного движения поездов по Транссибу автомобилисты вынуждены подолгу стоять в очередях.
ФКУ «Уралуправтодор» объявило тендер на выбор подрядчика для первого этапа строительства. Контракт оценивается в 1,1 миллиарда рублей, а победителя определят после 20 августа 2025 года. По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, работы начнутся уже в сентябре.
— Жители Каменска-Уральского и других городов регулярно сталкиваются с огромными очередями на переезде. Пробки растягиваются на десятки километров, люди теряют время и нервы, — подчеркнул врио губернатора.
Новый мост будет оборудован несколькими съездами, что позволит разгрузить трассу и устранит одну из самых проблемных точек на пути между Екатеринбургом и Курганом.