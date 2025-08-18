На трассе Екатеринбург — Курган построят новый мост для борьбы с пробками

ФКУ «Уралуправтодор» объявило тендер на выбор подрядчика для первого этапа строительства. Контракт оценивается в 1,1 миллиарда рублей, а победителя определят после 20 августа 2025 года. По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, работы начнутся уже в сентябре.