Биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования введут в РФ

С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрические данные для оформления билетов и посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность.

Как стало известно РИА Новости из правительственных документов, для этого будет использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС).

С помощью ЕБС пассажиры смогут покупать билеты и садиться даже на высокоскоростные поезда. При этом традиционные способы оформления билетов и посадки на поезд останутся доступными, передает РИА Новости.

Также глава правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку рассмотреть возможность создания базы биометрических данных граждан, причастных к мошенничеству.

Кроме того, процедура предполетного оформления с использованием биометрических данных может стать доступной в крупнейших аэропортах, включая Шереметьево, в 2028—2029 годах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025—2026 годах на всех станциях МЦД планируется внедрить систему оплаты проезда по биометрии. Ежедневно таким способом смогут пользоваться до миллиона человек.

