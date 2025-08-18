Маршруткам из Городища и Заволжья ограничили въезд в Волгоград

Пассажирам междугородних маршрутов с этого дня придется совершать пересадки на остановках общественного транспорта Волгограда, а некоторым и не одну.
Согласно вступившим в силу изменениям, с 18 августа маршрутка № 110 половину дневных рейсов должна осуществлять в границах «р. п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) — Волгоград (“Центральный автовокзал”)», а оставшиеся по привычному маршруту «р. п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) — г. Волгоград (ул. Тулака)».
Маршрутка № 123 будет половину рейсов совершать в границах «Волжский (30 мкр) — Волгоград (ЖДВ)», а оставшиеся в границах "Волжский (30 мкр) — Волгоград (школа № 3).
По тому же принципу маршрутка № 149 будет работать в границах «р. п. Городище — г. Волгоград (Спартановка, Универсам № 100)» и «р. п. Городище — Волгоград (Больничный комплекс)».
Маршрутка № 159 «г. Волжский (пл. Ленина) — г. Волгоград (ул. Землячки)» и «г. Волжский (пл. Ленина) — г. Волгоград (Больничный комплекс)».
Маршрутка № 160 «г. Волжский (18 мкр) — г. Волгоград (ул. Тулака)» и «г. Волжский (18 мкр) — г. Волгоград (школа № 3)».
Маршрутка № 174 «г. Краснослободск (ВИР) — г. Волгоград (ТЦ “Акварель”)» и «г. Краснослободск (ВИР) — г. Волгоград (“Центральный автовокзал)”.
Маршрутка № 246 «г. Волжский (ТЦ’Волжский Пассаж») — Волгоград («Центральный автовокзал)» и «г. Волжский (ТЦ’Волжский Пассаж») — Волгоград (ВОСР Тулака).
Маршрутка № 260 «г. Волжский (37 мкр) — г. Волгоград (Кардиоцентр)» и «г. Волжский (37 мкр) — г. Волгоград (школа № 3)».
В минувшую пятницу, накануне нововведений, чиновники облкомтранса перечислили пассажирам места, где теперь необходимо совершать пересадки. По словам специалистов, это «пассажирообразующие зоны», которые в Волгограде «сформировались исторически».