В ГД опровергли введение новых запретов для дачников с 1 сентября

Поправки в закон о садоводстве, которые вступят в силу с 1 сентября, не вводят новых ограничений для дачников, а лишь уточняют уже существующие нормы. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»), комментируя сообщения о якобы грядущем запрете на ведение бизнеса на садовых участках.
Она напомнила, что предпринимательская деятельность на дачных и огородных землях запрещена с 1 января 2019 года, когда начал действовать закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Следовательно, размещение на таких участках хостелов, торговых точек, автосервисов и иных коммерческих объектов уже тогда было признано незаконным.
По словам Оглоблиной, изменения, вступающие в силу в сентябре 2025 года, имеют уточняющий характер и направлены на согласование действующего законодательства с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами, а также рядом других федеральных законов.
Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT разъяснил, какие требования к освоению земельных участков начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Он отметил, что новый закон не предусматривает автоматического изъятия неиспользуемых наделов.