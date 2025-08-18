Красноярск продолжает испытывать нехватку мест в детских садах и школах

Несмотря на активное развитие социальной инфраструктуры, в Красноярске сохраняется дефицит мест в школах и детских садах.
По данным городского департамента социального развития, озвученным на заседании комиссии Горсовета, текущая обеспеченность местами составляет 85,5% для дошкольных учреждений и лишь 73,5% для школ.
Как сообщила глава департамента Евгения Юрьева, в 2025 году плановые показатели по детским садам были перевыполнены (фактические 85,5% против запланированных 78,3%), однако по школам город не дотянул до целевого значения (73,5% при плане 75,8%). Это означает, что около 14,5% детей дошкольного возраста и 26,5% школьников по-прежнему испытывают трудности с устройством в образовательные учреждения.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры, принятая в 2020 году, предусматривает масштабные инвестиции в образование. Первоначальный бюджет в 488,85 млрд рублей (из общего объема 598,21 млрд) был увеличен до 629 млрд рублей. Эти средства должны обеспечить строительство новых школ и детских садов до 2042 года.