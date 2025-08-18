Красноярск продолжает испытывать нехватку мест в детских садах и школах

Как сообщила глава департамента Евгения Юрьева, в 2025 году плановые показатели по детским садам были перевыполнены (фактические 85,5% против запланированных 78,3%), однако по школам город не дотянул до целевого значения (73,5% при плане 75,8%). Это означает, что около 14,5% детей дошкольного возраста и 26,5% школьников по-прежнему испытывают трудности с устройством в образовательные учреждения.