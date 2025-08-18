Раскрыт принцип генерации сверхмощных магнитных полей

Ученые из Университета Осаки (Япония) разработали уникальный метод генерации магнитных полей, многократно превосходящих по силе земное. Своим открытием исследователи поделились в публикации для издания Physics of Plasma.
В основе метода лежит применение лазерного излучения и микротрубки с внутренними конусовидными структурами, напоминающими лезвия. Эти элементы сжимают плазму и инициируют процесс создания аномально интенсивного поля, которое впоследствии усиливается за счет самоиндукции.
Пока технология апробирована только в ходе компьютерного моделирования, где достигнут показатель в 500 тысяч тесла. Исследователи убеждены, что потенциал метода позволяет достичь мощности в один миллион тесла — уровня, характерного для нейтронных звезд.
Практическое применение данной разработки откроет перед научным сообществом десятки новых путей для исследования поведения магнитных полей и объектов внутри них.
Читайте также: Доказано, что регулярный секс увеличивает доходы.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.