Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт принцип генерации сверхмощных магнитных полей

Ученые из Университета Осаки (Япония) разработали уникальный метод генерации магнитных полей, многократно превосходящих по силе земное.

Ученые из Университета Осаки (Япония) разработали уникальный метод генерации магнитных полей, многократно превосходящих по силе земное. Своим открытием исследователи поделились в публикации для издания Physics of Plasma.

В основе метода лежит применение лазерного излучения и микротрубки с внутренними конусовидными структурами, напоминающими лезвия. Эти элементы сжимают плазму и инициируют процесс создания аномально интенсивного поля, которое впоследствии усиливается за счет самоиндукции.

Пока технология апробирована только в ходе компьютерного моделирования, где достигнут показатель в 500 тысяч тесла. Исследователи убеждены, что потенциал метода позволяет достичь мощности в один миллион тесла — уровня, характерного для нейтронных звезд.

Практическое применение данной разработки откроет перед научным сообществом десятки новых путей для исследования поведения магнитных полей и объектов внутри них.

Читайте также: Доказано, что регулярный секс увеличивает доходы.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.