«Амкар Пермь» победил в Заволжье «Волну»

В составе пермяков гол забил вернувшийся нападающий Котик.

Источник: БЕЛТА

«Амкар Пермь» остается вторым в групповом турнире Второй лиги дивизиона «Б». Пермяки победили в Заволжске «Волну», а лидер дзержинский «Химик» на своем поле — «Рубин-2».

«Амкар» победил со счетом 2:1 (2:0). Пермяков вывел вперед с пенальти Артем Котик, удвоил преимущество гостей Даниил Зуев. Хозяева поля сократили разницу в середине второго тайма после точного удара Евгения Мухина. «Химик» в это же время уверенно довел матч до победы против «Рубина-2» — 3:1.

В 18-м туре «Амкар Пермь» 24 августа примет «Сокол», «Химик» в Нижнем Тагиле сыграет с «Уральцем-ТС». Перед этим «Химик» и «Амкар» встретятся 20 августа в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2025/26.

В прошлом туре «Амкар» с новым главным тренером проиграл второй матч подряд. Пермяки уступили первое место в турнирной таблице розыгрыша.