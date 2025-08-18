«Амкар Пермь» победил в Заволжье «Волну»

«Амкар» победил со счетом 2:1 (2:0). Пермяков вывел вперед с пенальти Артем Котик, удвоил преимущество гостей Даниил Зуев. Хозяева поля сократили разницу в середине второго тайма после точного удара Евгения Мухина. «Химик» в это же время уверенно довел матч до победы против «Рубина-2» — 3:1.