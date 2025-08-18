Сразу два ДТП с трамваем и иномарками произошло утром в Новосибирске

Второе происшествие случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев, где автомобиль «Chevrolet Cobalt» по невыясненным причинам оказался на трамвайных путях. Впоследствии в него врезался трамвай. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и привело к выезду на рельсы.