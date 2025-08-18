Омских подростков арестовали за покушение на теракт под Новосибирском

Канал t.me/vm_sut сообщил, что омский отдел Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР задержал 15-летнего и 14-летнего подростков. Подозреваемых в покушении на теракт отправили под домашний арест. По версии следствия, 11 августа дети подожгли релейные шкафы на перегоне станций Каргат — Убинское в Новосибирской области.