Омских подростков арестовали за покушение на теракт под Новосибирском

Канал t.me/vm_sut сообщил, что омский отдел Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР задержал 15-летнего и 14-летнего подростков. Подозреваемых в покушении на теракт отправили под домашний арест. По версии следствия, 11 августа дети подожгли релейные шкафы на перегоне станций Каргат — Убинское в Новосибирской области.
Преступление раскрыли совместными усилиями сотрудников транспортной полиции и Федеральной службы безопасности. Меру пресечения для фигурантов избрал Барабинский районный суд по ходатайству следователя. В Следкоме подчеркнули, что за подобные особо тяжкие преступления предусмотрено строгое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Саргатском районе Омской области ввели режим ЧС.