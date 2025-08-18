Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омских подростков арестовали за покушение на теракт под Новосибирском

Подозреваемым вменяют поджог железнодорожного оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Канал t.me/vm_sut сообщил, что омский отдел Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР задержал 15-летнего и 14-летнего подростков. Подозреваемых в покушении на теракт отправили под домашний арест. По версии следствия, 11 августа дети подожгли релейные шкафы на перегоне станций Каргат — Убинское в Новосибирской области.

Преступление раскрыли совместными усилиями сотрудников транспортной полиции и Федеральной службы безопасности. Меру пресечения для фигурантов избрал Барабинский районный суд по ходатайству следователя. В Следкоме подчеркнули, что за подобные особо тяжкие преступления предусмотрено строгое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Саргатском районе Омской области ввели режим ЧС.