Омич получил денежную компенсацию за падение со стремянки

Работодатель выплатил ему 150 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Прокуратура Омска сообщила в понедельник, 18 августа 2025 года, что работник ООО «Завод сборного железобетона № 5» выполнял поручение, которое не входило в его обязанности, и без инструктажа по конкретному виду работ.

«Работник, забравшись на высоту, упал со стремянки, получив травму в виде закрытого оскольчатого перелома со смещением. В настоящее время мужчина утратил профессиональную трудоспособность 30%, к трудовой деятельности не вернулся, получает пособие по временной нетрудоспособности», — информирует ведомство.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя 150 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Суд удовлетворил заявленные требования. Позиция работодателя не приводится.

Решение суда, как заявляется, вступило в законную силу.