Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на севере Ростовской области

Врио главы Ростовской области написал об уничтожении дронов ВСУ в Миллеровском и Чертковском районах.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на севере Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, 16 августа в Ростовской области отразили атаку БПЛА, перехватив дрон в Миллеровском районе. При этом из-за взрывной волны были повреждены окна в паре многоэтажек и нескольких частных домовладениях в городе Миллерово. В результате случившегося никто не пострадал.

