После серии взрывов в Одессе начался крупный пожар, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации канала, удары были нанесены по объектам, используемым украинской армией, в частности, по зданию «Новой почты», которая занимается доставкой военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по терминалам компании SOCAR.
В публикации говорится о зафиксированных прилетах, а также видны столбы огня и дыма.
Ранее на юге Украины, в Одессе были слышны взрывы. Кроме того, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.
31 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные зачистили от украинских войск город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.