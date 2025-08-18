Ричмонд
+23°
сильный дождь
В часть Челябинской области вернётся 27-градусное тепло

Середина августа решила немного порадовать — в часть Челябинской области вернётся 27-градусное тепло. Из стабильного для последних дней — кратковременные дожди в большинстве районов, местами грозы. Выяснили подробный прогноз на понедельник, 18 августа, и ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 100% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Pchela.News

По данным местного Гидрометцентра, неделя в регионе начнётся с облачности с прояснениями, в большинстве районов местами и временами будут идти непродолжительные дожди, кое-где — с грозами. Днём потеплеет до +19…+24, на крайнем юге — до +27.

В Челябинске сегодня тоже не обойдётся без небольшого дождя, возможна гроза, но в основном днём солнце то и дело будет выглядывать из-за облаков. Максимум, который покажут уличные термометры, — это +21…+23. Однако, по данным «Яндекс. Погоды», вот-вот в город вернётся жара до +28 градусов.

Каждый август многие садоводы задаются вопросом, как не дать пропасть богатому урожаю кабачков. Чтобы плоды сохранили пользу и вкус, важно правильно их хранить. Ключевые принципы, которых стоит придерживаться, назвала специалист.