В часть Челябинской области вернётся 27-градусное тепло

В Челябинске сегодня тоже не обойдётся без небольшого дождя, возможна гроза, но в основном днём солнце то и дело будет выглядывать из-за облаков. Максимум, который покажут уличные термометры, — это +21…+23. Однако, по данным «Яндекс. Погоды», вот-вот в город вернётся жара до +28 градусов.