В часть Челябинской области вернётся 27-градусное тепло

По данным местного Гидрометцентра, неделя в регионе начнётся с облачности с прояснениями, в большинстве районов местами и временами будут идти непродолжительные дожди, кое-где — с грозами. Днём потеплеет до +19…+24, на крайнем юге — до +27.
В Челябинске сегодня тоже не обойдётся без небольшого дождя, возможна гроза, но в основном днём солнце то и дело будет выглядывать из-за облаков. Максимум, который покажут уличные термометры, — это +21…+23. Однако, по данным «Яндекс. Погоды», вот-вот в город вернётся жара до +28 градусов.
Каждый август многие садоводы задаются вопросом, как не дать пропасть богатому урожаю кабачков. Чтобы плоды сохранили пользу и вкус, важно правильно их хранить. Ключевые принципы, которых стоит придерживаться, назвала специалист.