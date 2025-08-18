Террористы из «Крокуса» по приказу жарили шашлыки в лесополосе для конспирации

Преступники, совершившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» для конспирации жарили шашлыки в лесополосе, поджидая своего соучастника, который должен был привезти оружие для совершения теракта. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 21 марта 2024 года Сайфулло* дал Фаридуни* указание ехать к Мирзоеву*, а затем проследовать в место, где они будут забирать оружие.
«Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева*», — говорится в документах.
Ранее сообщалось, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус сити холл» получили оружие за день до преступления.
За несколько месяцев до теракта в «Крокус Сити Холле» один из его исполнителей, а именно Шамсидин Фаридуни*, получил на банковский счет почти два млн рублей.
Кроме того, практически сразу после преступления террористы раскрыли имя своего координатора. Это некто «Сайфулло», указавший преступникам на концертный зал в качестве объекта для нападения. Кроме того, координатор определил для злоумышленников путь отхода к границе Украины.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.