Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Террористы из «Крокуса» по приказу жарили шашлыки в лесополосе для конспирации

Террористы из «Крокуса» раскрыли детали конспирации при подготовке к преступлению.

Источник: Комсомольская правда

Преступники, совершившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» для конспирации жарили шашлыки в лесополосе, поджидая своего соучастника, который должен был привезти оружие для совершения теракта. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 21 марта 2024 года Сайфулло* дал Фаридуни* указание ехать к Мирзоеву*, а затем проследовать в место, где они будут забирать оружие.

«Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева*», — говорится в документах.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус сити холл» получили оружие за день до преступления.

За несколько месяцев до теракта в «Крокус Сити Холле» один из его исполнителей, а именно Шамсидин Фаридуни*, получил на банковский счет почти два млн рублей.

Кроме того, практически сразу после преступления террористы раскрыли имя своего координатора. Это некто «Сайфулло», указавший преступникам на концертный зал в качестве объекта для нападения. Кроме того, координатор определил для злоумышленников путь отхода к границе Украины.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.