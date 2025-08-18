«Домашка» без нагрузки и более плавное обучение: как изменится учеба в школах с 1 сентября

С 1 сентября будет введено единое расписание для школ.
С 1 сентября 2025 года в российских школах снизят нагрузку для учеников с первого по девятый классы. Министерство просвещения РФ анонсировало новые годовые нормы учебной нагрузки, которые позволят планомерно увеличивать количество часов обучения в зависимости от повышения возраста учеников.
Помимо этого с начала учебного года будут введены и другие изменения. Теперь, например, школьникам унифицировали школьную форму — теперь она будет по ГОСТу. Также у школьников появится единое расписание. Изменения связаны и с самой школьной программой, в частности, теперь у учеников будет больше времени на изучение истории. Самые важные изменения для учеников школ и учителей — в материале URA.RU.
Что ждет школьников с нового учебного года.
Теперь нагружать детей будут постепенно.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинпросвещения РФ ограничило учебную нагрузку на школьников.
Министерством просвещения РФ были утверждены допустимые годовые нормы учебной нагрузки в школах с 1 по 9-й классы, которые вступят в силу с 1 сентября. Они позволят планомерно каждый год увеличивать количество часов обучения.
Согласно новым нормам, теперь годовой объем учебной нагрузки для учеников первого класса варьируется от 620 до 653 часов. Для школьников со второго по четвертый класс этот показатель составляет от 782 до 884 часов. Ученики пятых классов будут осваивать учебную программу в объеме от 986 до 1088 часов в год. Для шестых классов предусмотрена нагрузка от 1020 до 1122 часов, а для седьмых — от 1088 до 1190 часов. Восьмые и девятые классы будут обучаться в течение учебного года в объеме от 1122 до 1224 часов.
«Домашка» — по стандарту.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСколько школьники должны тратить на «домашку» и могут ли ее отменить: в РФ обсудят вопрос о перегрузке детей.
Также в школах будет введен единый норматив объема домашних заданий. Они будут основываться на пройденном материале и не создавать лишней нагрузки. Данное предложение было разработано комитетом Госдумы по просвещению.
Теперь будет четко определено, по каким предметам будет обязательное домашнее задание, а по каким — нет. Также будет исключен формальный подход к их объему и содержанию.
Также ранее депутат Сергей Миронов предлагал законодательно запретить давать домашние задания на выходные дни. По его словам, отменять их полностью нельзя, так как они являются важным инструментом самостоятельной работы и запоминания. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин также предлагал сократить количество домашних заданий.
MAX затронет даже школьников.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШкольные чаты в Свердловской области переведут в мессенджер Max.
Новые изменения затронут и цифровое образование. Министерство просвещения вместе с компанией VK работает над интеграцией образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер MAX. Об этом сообщила газета «Известия».
В первую очередь на новой платформе планируется внедрение основных возможностей «Сферума», а также добавление современных образовательных сервисов. Платформа позволит оптимизировать учебный процесс и повысить его результативность.
Школьная форма — по ГОСТу.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинпросвещения опровергло введение единой школьной формы в 2025 году.
Введена версия ГОСТа, которая регулирует требования к школьной форме. Из изменений следует, что форма должна быть деловой, удобной и нести светский характер. В нормативах прописаны критерии одежды для учеников, которые затрагивают материалы одежды, ее цветовой диапазон, дизайн, а также фасон. При этом в Минпросвещения подчеркивали, что необязательно, чтобы форма выглядела единой для всех, главное, чтобы она соответствовала ГОСТу.
Также возможно размещение на форме государственной символики. Об этом сообщает «Гарант.ру».
Единую школьную форму ввели для того, чтобы повысить комфорт самих школьников. Также она позволит упростить родителям выбор формы.
С 1 сентября в таких регионах РФ, как Удмуртия, Владимирская и Сахалинская область будет начато введение новой системы оплаты труда учителей. Как указано в портале «Объясняем.рф». По словам Сергея Кравцова, 70% зарплаты составит базовая часть, а 30% — это стимулирующие выплаты, которые будут устанавливаться школой.
Повышение квалификации.
Педагоги смогут с начала учебного года проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки только в государственных или муниципальных образовательных организациях. Та же ситуация коснется и воспитателей детских садов.
Получить дополнительное профессиональное образование станет возможным в муниципальных и государственных образовательных организациях, учредителями которых являются Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования. Кроме того, такие программы будут доступны в организациях, расположенных на территории «Сириус» или инновационного центра «Сколково», а также во всероссийских спортивных федерациях — для программ дополнительного профессионального образования в сфере спорта.