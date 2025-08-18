«Домашка» без нагрузки и более плавное обучение: как изменится учеба в школах с 1 сентября

Согласно новым нормам, теперь годовой объем учебной нагрузки для учеников первого класса варьируется от 620 до 653 часов. Для школьников со второго по четвертый класс этот показатель составляет от 782 до 884 часов. Ученики пятых классов будут осваивать учебную программу в объеме от 986 до 1088 часов в год. Для шестых классов предусмотрена нагрузка от 1020 до 1122 часов, а для седьмых — от 1088 до 1190 часов. Восьмые и девятые классы будут обучаться в течение учебного года в объеме от 1122 до 1224 часов.