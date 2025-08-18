В России изменят правила посадки на поезда дальнего следования: какие нововведения начнут действовать

Пассажиры поездов дальнего следования в России получат возможность использовать биометрию для покупки билетов и прохода на посаду в случае, когда это будет технически возможно для перевозчика. Нововведения начнут действовать с начала осени этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы кабмина.