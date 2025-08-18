В России изменят правила посадки на поезда дальнего следования: какие нововведения начнут действовать

Пассажиры поездов дальнего следования в России получат возможность использовать биометрию для покупки билетов и прохода на посаду в случае, когда это будет технически возможно для перевозчика. Нововведения начнут действовать с начала осени этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы кабмина.
Правительство внесло корректировку в правила железнодорожных перевозок пассажиров, грузов и багажа для личных нужд. В список также вошел грузобагаж для личных, домашних, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Обновленные правила посадки на поезда дальнего следования вступят в силу 1 сентября 2025 года.
Нововведения дадут право пассажирам поездов дальнего следования проходить идентификацию и аутентификацию при покупке билета, а также при посадке с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), когда у перевозчика есть необходимое техническое обеспечение.
Новые правила будут действовать и для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Такой сервис будет доступен пользователям ЕБС. При этом привычные способы оформления проездных документов и посадки для пассажиров поездов останутся без изменений.
Напомним, правительство собирается расширить доступ к биометрическим сервисам для россиян. Сейчас ими пользуется около шести миллионов человек. Правительство намерено внести в Единую биометрическую базу собранные банками слепки лица и голоса.
Сейчас в России могут разрешить покупку товаров с маркировкой «18+» на онлайн-платформах. Планируется, что подтверждение совершеннолетия будет происходить через ЕБС, но использование такой системы останется на усмотрение самих торговых платформ.
Тем временем, подтверждение операций по лицу до конца этого года может сберечь от мошенников более 2 млрд рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов.
В это время премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение создать единую базу биометрических данных мошенников. Соответствующее распоряжение направлено в Минцифры, Министерство внутренних дел, Роскомнадзор и Банк России по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.