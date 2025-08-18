Командующий ВВС и ПВО объявил об обновлении вертолетного парка авиации Беларуси

Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович сказал в эфире телеканала СТВ об обновлении вертолетного парка авиации Беларуси.
По словам Лукьяновича, после получениях четырех Су-30СМ2 в 2025 году, стоит перспектива «обновления, замены вертолетов Ми-24».
«Пока есть определенные программы, планы, поэтому после их утверждения, я думаю, что нас ждет еще и обновление вертолетного парка авиации», — отметил командующий.
Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал, что звонок президента США Дональда Трампа (которого госсекретарь назвал мудрым политиком) его белорусскому коллеге Александру Лукашенко не вызвал восторг со стороны стран Запада. Кроме того, Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО, а еще оценил встречу Путина и Трампа на Аляске.