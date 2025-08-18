Минстрой назвал сроки строительства акватеррариума в новом зоопарке Перми

Минстрой назвал сроки строительства акватеррариума в новом пермском зоопарке, передаёт Business Class, ссылаясь на сообщение регионального минстроя.
По информации издания, основные строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год. Сейчас продолжается проектирование будущего здания. Кроме того, специалисты ведут подготовительные работы на площадке.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что здание бывшего акватеррариума передают пермской Епархии. В дореволюционные годы строение входило в общий церковный комплекс вместе со Спасо-Преображенским собором. А в советские годы здесь разместили акватеррариум с экзотическими рыбами, рептилиями и амфибиями.
Напомним, новый зоопарк в Перми открылся 7 августа. На площади в 25 гектаров разместились более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для жизни животных.