Минстрой назвал сроки строительства акватеррариума в новом зоопарке Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что здание бывшего акватеррариума передают пермской Епархии. В дореволюционные годы строение входило в общий церковный комплекс вместе со Спасо-Преображенским собором. А в советские годы здесь разместили акватеррариум с экзотическими рыбами, рептилиями и амфибиями.