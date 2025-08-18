Минпросвещения собирается ослабить нагрузку на школьников сокращением учебных часов

С 1 сентября Министерство просвещения России вводит в школах обновленные нормативы годовой учебной нагрузки для детей с первого по девятый классы. Подробности со ссылкой на соответствующее постановления приводят РИА Новости.
Отмечается, что ведомство установило дифференцированные показатели в зависимости от возраста учащихся и вариантов образовательных программ.
Для первоклассников годовая нагрузка составит от 620 до 653 часов. Ученики вторых, третьих и четвертых классов будут заниматься от 782 до 884 часов в год. Наиболее интенсивная нагрузка предусмотрена для ребят в восьмых и девятых — от 1 122 до 1 224 часов ежегодно.
Как указали РИА Новости, пятиклашек, шестиклашек и семиклашек ждет не более 1 088, 1 122 и 1 190 часов, соответственно.
Также определены нормативы продолжительности учебных периодов. В первом полугодии установлен лимит в 8 недель для всех классов. Во втором первые классы будут заниматься не более 10 недель, тогда как для учащихся со второго по девятый класс этот показатель увеличен до 11 недель.
Стоит добавить, что это не единственные изменения в жизни российских школьников, которые наступят 1 сентября. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, чего еще следует ожидать ребятам и их родителям.
