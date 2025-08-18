Сотрудники прикладной физики ИГУ строят крупный астрофизический комплекс. На территории Тункинского астрофизического центра он займет площадь около 100 квадратных километров. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского государственного университета, комплекс называется TAIGA-100, он будет исследовать физику космических лучей и гамма-астрономию энергий.
— Новая площадка должна соответствовать жестким требованиям к грунтам, рельефу, инфраструктурным возможностям. За время работы экспедиции на площадке установили мачту для астроклиматического оборудования, проложили 1,5 километровые подземные коммуникации, установили молние-грозозащиту и взяли пробы грунтовых вод — пояснил директор НИИПФ ИГУ Андрей Танаев.
Исследователи других университетов уточнили, что хотели бы присоединиться к разработке проекта и обеспечить весь возможный научный, технический и логистический вклад.