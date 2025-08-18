Сотрудники прикладной физики ИГУ строят крупный астрофизический комплекс. На территории Тункинского астрофизического центра он займет площадь около 100 квадратных километров. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского государственного университета, комплекс называется TAIGA-100, он будет исследовать физику космических лучей и гамма-астрономию энергий.