Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку для школьников

Для первоклассников нагрузка составит от 620 до 653 учебных часов, для учеников со второго по четвертый класс — от 782 до 884 часов, для пятиклассников — от 986 до 1088 часов, для шестиклассников — от 1020 до 1122 часов, для семиклассников — от 1088 до 1190 часов, а для восьми- и девятиклассников — от 1122 до 1224 часов.