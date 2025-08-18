Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку для школьников

Минпросвещения установило годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.
Для первоклассников нагрузка составит от 620 до 653 учебных часов, для учеников со второго по четвертый класс — от 782 до 884 часов, для пятиклассников — от 986 до 1088 часов, для шестиклассников — от 1020 до 1122 часов, для семиклассников — от 1088 до 1190 часов, а для восьми- и девятиклассников — от 1122 до 1224 часов.
Количество учебных периодов в первом полугодии не превышает восемь недель, а во втором — 10 для первоклассников и 11 для учеников со второго по девятый класс. Объем часов зависит от выбранных федеральных образовательных программ, передает РИА Новости.
