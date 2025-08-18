Суд взыскал с омского завода 150 тысяч рублей за травму работника

Омский суд удовлетворил иск прокуратуры к заводу ЖБИ № 5 о компенсации морального вреда работнику. Сотрудник предприятия тяжело травмировался, выполняя задание, не входившее в его обязанности и без необходимого инструктажа. Об этом сообщил 18 августа канал t.me/prok_omsk.
В результате падения со стремянки мужчина получил закрытый оскольчатый перелом со смещением. Медики установили 30% утраты профессиональной трудоспособности. В силу состояния здоровья пострадавший до сих пор не может вернуться к труду и получает в связи с этим пособие.
Прокуратура Советского округа добилась взыскания с работодателя 150 тысяч рублей компенсации. Решение суда уже вступило в законную силу, начато его принудительное исполнение.
Ранее «КП Омск» сообщила, что подростков арестовали за покушение на теракт на ЖД.