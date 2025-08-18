Ричмонд
Суд взыскал с омского завода 150 тысяч рублей за травму работника

Сотрудник получил перелом, выполняя не предусмотренную инструкцией работу.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд удовлетворил иск прокуратуры к заводу ЖБИ № 5 о компенсации морального вреда работнику. Сотрудник предприятия тяжело травмировался, выполняя задание, не входившее в его обязанности и без необходимого инструктажа. Об этом сообщил 18 августа канал t.me/prok_omsk.

В результате падения со стремянки мужчина получил закрытый оскольчатый перелом со смещением. Медики установили 30% утраты профессиональной трудоспособности. В силу состояния здоровья пострадавший до сих пор не может вернуться к труду и получает в связи с этим пособие.

Прокуратура Советского округа добилась взыскания с работодателя 150 тысяч рублей компенсации. Решение суда уже вступило в законную силу, начато его принудительное исполнение.

