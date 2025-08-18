Ричмонд
Как в Казахстане перевести ребенка в другую школу онлайн

Подробную инструкцию опубликовало Минпросвещения.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Министерство просвещения Казахстана опубликовало видеоинструкцию для родителей, желающих перевести ребенка в другую школу.

В ведомстве сообщили, что перевод детей доступен на портале eGov.kz. Сервис позволяет выбрать любую организацию образования — по месту проживания или за его пределами.

«Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку», — отметили в Минпросвещения.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти на портал Egov.kz. Далее:

  • авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел «Образование»;
  • в подразделе «Среднее образование» выберите услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу», заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;
  • результат услуги можно посмотреть в Личном кабинете.