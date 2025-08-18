В районе Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,7

В районе острова Парамушир Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился менее чем в ста километрах от города Северо-Курильск, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Сейсмологи уточнили, что расстояние от эпицентра до Северо-Курильска составило около 97 километров. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине почти тридцати километров.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
Ранее сообщалось, что на Камчатке за последнюю неделю количество афтершоков после сильного землетрясения сократилось на 40%. За семь дней было зарегистрировано 213 подземных толчков.