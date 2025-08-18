Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки были зарегистрированы на глубине почти тридцати километров.

Источник: Аргументы и факты

В районе острова Парамушир Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился менее чем в ста километрах от города Северо-Курильск, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи уточнили, что расстояние от эпицентра до Северо-Курильска составило около 97 километров. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине почти тридцати километров.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что на Камчатке за последнюю неделю количество афтершоков после сильного землетрясения сократилось на 40%. За семь дней было зарегистрировано 213 подземных толчков.