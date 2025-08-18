Без повестки — фейк: В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос

Мошенники начали выманивать личные данные у россиян, используя как предлог якобы вызов на допрос. В МВД рассказали, как обезопасить себя и отличить настоящий вызов к правоохранителям от фейкового.
«Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор», — цитирует РИА Новости материалы МВД.
В ведомстве посоветовали в случае звонка или сообщения от якобы полицейского обратиться в дежурную часть и уточнить, связывался ли с вами сотрудник полиции.
Тем временем мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты выманивают данные владельцев домашних телефонов, потом на них могут взять кредиты.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с файлами vcf для подмены контактов.