Минский суд объяснил, можно ли требовать долг с родственников умершего заемщика

Минский городской суд объяснил агентству «Минск-Новости», можно ли требовать одолженные под расписку деньги с родственников умершего заемщика.
В качестве примера приведена реальная ситуация, когда один товарищ одолжил другому крупную сумму денег под расписку, но заемщик через несколько месяцев скоропостижно умер. Возможно ли при таком стечении обстоятельств требовать возврата долга с родственников покойного? Судья судебной коллегии по гражданским делам Мингорсуда Дарья Маргайлик говорит, что смерть заемщика в данной ситуации «не является безусловным основанием к прекращению обязательства».
«Предполагается, что денежное обязательство в случае смерти должника — физического лица — будет исполнено его правопреемником», — отмечает судья, уточняя, что имеются определенные особенности согласно гражданскому законодательству. В частности, пункт 1 статьи 1086 Гражданского кодекса Беларуси гласит, что каждый из наследников, принявших наследство (как и административно-территориальная единица, в чью собственность перешло выморочное наследство), должны отвечать по долгам наследодателя. Объем этих обязательств — в пределах стоимости перешедшего к ним имущества, которая определяется на день открытия наследства.
Судья напомнила, что наследование в Беларуси возможно как по завещанию, так и по закону. И по долгам наследодателя отвечает наследник, который принял наследство одним из этих способов. Причем человек этот не обязательно будет приходится скончавшемуся должнику родственником.
Отмечается, что кредитор наследодателя может обосновывать свои требования, ссылаясь на фактическое принятие наследником наследства и предоставляя допустимые доказательства этого. При этом ответственность наследника не может превышать стоимость перешедшего к нему имущества. Поэтому не исключено получение заключений специалистов и экспертов, которые могут дать оценку стоимости состава наследства.
Поскольку кредитор может не иметь точных сведений о составе наследников, он может предъявить требования не только к принявшим наследство или административно-территориальной единице, но к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Причем — до принятия наследства или признания его выморочным.
А вот если у наследодателя не было имущества в стоимостном выражении, право на возврат долга по договору займа не сможет быть реализовано, добавляют в Минском горсуде.
