Минский суд объяснил, можно ли требовать долг с родственников умершего заемщика

«Предполагается, что денежное обязательство в случае смерти должника — физического лица — будет исполнено его правопреемником», — отмечает судья, уточняя, что имеются определенные особенности согласно гражданскому законодательству. В частности, пункт 1 статьи 1086 Гражданского кодекса Беларуси гласит, что каждый из наследников, принявших наследство (как и административно-территориальная единица, в чью собственность перешло выморочное наследство), должны отвечать по долгам наследодателя. Объем этих обязательств — в пределах стоимости перешедшего к ним имущества, которая определяется на день открытия наследства.