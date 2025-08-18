Ричмонд
Бесплатные лекарства: кто их может получить в Татарстане

Определенные лекарственные препараты входят в перечень социальных услуг. Какие категории татарстанцев могут получить их на безвозмездной основе — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Кто имеет право на бесплатные лекарства.

— люди, имеющие инвалидность;

— ветераны боевых действий;

— ветераны Великой Отечественной войны;

— бывшие узники нацистских лагерей;

— граждане, подвергшиеся воздействию радиации из-за аварий или ядерных испытаний;

— Герои Советского Союза или Российской Федерации;

— Герои Соцтруда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Какие лекарства можно получить бесплатно.

— лекарства, которые признаны жизненно необходимыми;

— медицинские изделия, которые необходимы для лечения;

— специальное лечебное питание для детей с ОВЗ.