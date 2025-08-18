Бесплатные лекарства: кто их может получить в Татарстане

Кто имеет право на бесплатные лекарства.
— люди, имеющие инвалидность;
— ветераны боевых действий;
— ветераны Великой Отечественной войны;
— бывшие узники нацистских лагерей;
— граждане, подвергшиеся воздействию радиации из-за аварий или ядерных испытаний;
— Герои Советского Союза или Российской Федерации;
— Герои Соцтруда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.
Какие лекарства можно получить бесплатно.
— лекарства, которые признаны жизненно необходимыми;
— медицинские изделия, которые необходимы для лечения;
— специальное лечебное питание для детей с ОВЗ.