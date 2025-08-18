Россиянин выжил после крушения сверхлегкого самолета в Таиланде

В Таиланде потерпел крушение сверхлегкий самолет, на борту которого находился 36-летний россиянин Сергей Разуков.
Самолет Quicksilver MX II Sprint, вылетевший из аэропорта в районе Пак-лок на Пхукете, во время полета резко накренился, задел провода и деревья, после чего упал рядом с дорогой.
Разуков и тайский инструктор, находившийся с ним в самолете, вывалились на проезжую часть и были госпитализированы. Россиянин получил легкие травмы, а инструктор сломал ногу и получил травму головы, передает Telegram-канал Shot.
24 июля в Амурской области пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки судна. «Вечерняя Москва» рассказала, как происходила поисковая операция и сколько пассажиров находилось на борту самолета.
На борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Тынде, находились 48 человек. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось. Среди погибших были целые семьи, известные врачи и учителя. Одна из пассажирок спаслась, выйдя из самолета буквально перед вылетом. Кто оказался в числе жертв этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».