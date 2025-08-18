Россиянин выжил после крушения сверхлегкого самолета в Таиланде

На борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Тынде, находились 48 человек. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось. Среди погибших были целые семьи, известные врачи и учителя. Одна из пассажирок спаслась, выйдя из самолета буквально перед вылетом. Кто оказался в числе жертв этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».